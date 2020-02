21. veebruaril voogedastusse jõudvas sarjas «Babies» uuritakse 15 beebit nende esimese eluaasta jooksul. Tulemuseks on enneolematult laiahaardeline dokumentaalprojekt, mis on ristatud teadusega, andes vastuseid selle kohta, mida laste pealt inimeste kohta tervikuna saame järeldada ja õppida ning kui uskumatult võimas on inimlapse esimese eluaasta areng.