«1944» agendid paiskavad «Talve» hoogsalt maailma kinoturule juba Berliini filmifestivalil

Eyewell on mängufilmi «1944» müünud kümnetesse riikidesse nende seas Suurbritannia, Iirimaa, Jaapan, Korea, Prantsusmaa, Saksamaa, Austria, Hispaania, Madalmaad, Ameerika Ühendriigid ja Kanada, vahendavad filmi tootjad. «Talve» rahvusvaheline müük saab hoo sisse juba järgmisel nädalal algaval Berliini filmifestivali Berlinale filmiturul.

Eyewelli juhi Michael Werneri sõnul on «Talve» väga lõbus film, mis põimib komöödia ja tõsise armastusloo. «Me tajume ja elame kaasa tegelaste tunnetele ning see on äärmiselt liigutav. See film jõuab rahvusvahelise publiku ette ja leiab sõpru üle maailma,» on Werner kindel.

«Talve» üks produtsentidest Kristian Taska ütleb, et tal on väga hea meel, et meie romantilis-lõbusas filmis nähakse rahvusvahelist potensiaali. «See näitab, et meile tuntud triloogiate järg on välisvaataja jaoks jälgitav ka täiesti omaette filmina.»

«Talve» jõudis Eestis ekraanile täpselt 50 aastat pärast «Kevade» esilinastumist, andes Paunvere-saagale väärika ja helge lõpu. Esimese linastusnädala keskpaigaks on filmi vaatamas käinud juba üle 55 000 kinosõbra.

Filmis teevad kaasa vanad tuntud tegelased Lutsu esimestest ekraniseeringutest, aga ka kodumaise kino uus näitlejate põlvkond. Filmi stsenarist on rahvusvaheliselt tunnustatud kirjanik Martin Algus, režissöör Ergo Kuld.

Filmi produtsendid on Taska Film, Kassikuld ja Apollo Film Productions.

«Talve» on viimane osa Oskar Lutsu teoste põhjal valminud filmide reas. Filmi tegevus toimub keerulisel ja põneval 1942. aastal, kui Eestis on asendunud Nõukogude okupatsioon Saksa okupatsiooniga. Maad on räsinud küüditamislaine ja ilmasõja lahingud, ent vaatamata ebakindlusele jääb inimloomus ikka endiseks – armastatakse, pidutsetakse, tülitsetakse ja lepitakse. «Talve» tegevustikku raamib Arno Tali poja Arnoldi naasmine kodumaile, mis puhub Paunvere noorte Tootside-Kiirte ja Teelede vahel lõkkele kirgliku armukolmnurga.

Režissöör ei ole küll Arvo Kruusement, vaid Ergo Kuld, ja stsenarist Martin Algus. «Üritame tabada ehedat lutsulikkust ja minna samasse ritta filmidega, mis varem on ilmunud,» rääkis Algus Tartu Postimehele. «Žanriliselt on meie film draama-komöödia, sest Lutsuga seonduvalt oodatakse ikka huumorit, nii et sellest me ei pääse ja mõnuga kasutame seda teed.»