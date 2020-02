STAARIDE SAATUSED ⟩ Film, mis muutis noore hurmuri Brad Pitti elu ja karjääri igaveseks

«Thelma ja Louise» kuulus seksistseen FOTO: © Twentieth Century Fox Home Entertainment

Becky Aikman paljastas 2017. aastal ilmunud raamatus ka, et enne Davise ja Pitti vahelise seksistseeni kujutamist pihustas režissöör Ridley Scott isiklikult Eviani vett Pitti kõhulihastele, et need paremini läigiksid. Fännide kurvastuseks tuli kahjuks seksistseeni lühemaks lõigata, kuna see oli algselt 15 minutit pikk. «Me olime põhimõtteliselt alasti. See on päris eriline kogemus, kui kõik teised seisavad ümberringi ning teevad oma tööd nagu mistahes tavalisel esmaspäeval,» rääkis Pitt stseenist dokumentaalfilmis «The Last Journey».

Peale seda läks Pitti karjäär ülesmäge ning mees on näidanud, et kena väliskesta all on andekas ning väga kohanemisvõimeline näitleja. Läks siiski mööda mõnda aega, enne kui Pittist sai tõsiseltvõetav näitleja. «Olen õppinud näitlejaks filme tehes. Mul ei ole kunagi olnud pikaajalisi plaane. Kui ma olen ebaõnnestunud, olen mõelnud sellele hetke ning läinud edasi. Ma ei pea ebaõnnestumist kaotuseks, vaid üheks etapiks, mis viib järgmise võiduni. Olen õppinud nautima õnnestumisi,» ütles ta Ilta-Sanomatele aastal 2014.

Maailmakuulsuse üks kõrvalnähte on suur avalik tähelepanu, mida Pitt on kirjeldanud nii vabastavana kui ka piinavana. «Olen saanud uskumatuid tööpakkumisi, kohanud suurmehi kogu maailmast, aidanud vähekindlustatuid või lihtsalt lisanud vürtsi kellegi päevadesse. Mündi teine külg on see, et pean alati avalikes kohtades ettevaatlik olema. Ma pole 15 aastat hotelli vastuvõturuume näinud, sest kasutan alati tagauksi,» ütles ta Ilta-Sanomate intervjuus.