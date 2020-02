VIDEO ⟩ Millist luksuskaupa kingiti Oscarite staaridele üle 200 000 dollari maksnud nännikotis?

Asjaolu, et staaridele uhkeid kingitusi tehakse, pole kellelegi üllatuseks, ent üksjagu üllatav oli siiski tänavuse Oscari-paketi väärtus, mis eelmise aastaga võrreldes lausa 80 000 dollari võrra kallim oli. Ajakiri Forbes, mis tegi kinkekotist samuti põhjaliku analüüsi , hindas selle väärtuseks vapustavad 225 000 dollarit. Kokku sai kinkekotte 24 ning need said endale näitlemise ja parima režii kategooria nominendid ehk siis oma kingituse said nii Leonardo DiCaprio ja Brad Pitt, Scarlett Johansson ja Margot Robbie, kui ka Lõuna-Korea lavastaja Bong Joon-ho.

Mõistagi ei ole keegi sunnitud kingitust vastu võtma – saati veel seetõttu, et kingituse väärtuse pealt tuleb Ameerika Ühendriikidele siiski maksud ära maksta. Mõnel juhul on staarid (nt Glenn Close) oma kingituse aga hoopis heategevuseks annetanud. Muuseas, keegi ei eelda, et staarid kohe galal oma kingitusi lahti hakkavad pakkima või neid koju transportima – asjad saadetakse neile koju juba mitu nädalat varem, et siis ideaalis Oscaritel juba teistele staaridele muljetada, mida head-paremat nad proovida said.