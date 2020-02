Kuigi Oscari viis koju «Le Mans '66» võidusõidufilm, leiab Flight oma analüüsis, et parimaks oleks võinud hinnata hoopis «Parasiidi». Vaata videot ja otsusta, kas oled nõus! Kindel on see, et Lõuna-Korea tragikomöödia piisavalt palju kuldmehikesi kodumaale viis, et selle rahvusvahelise filmi oma oleks võinud ikkagi Tanel Toomile ulatada.