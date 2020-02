Algas kandidaatide esitamine Eesti filmi- ja teleauhindade konkursile

«EFTA gala annab hea võimaluse vaadata tagasi 2019. aastale, mis oli Eesti tele- ja filmimaastikul väga viljakas,» lausus Eesti Filmi Instituudi juht Edith Sepp. «Juba traditsiooniks kujunev gala toob kokku kõik valdkonna tipptegijad ja rõõm on tõdeda, et Eestis on väga palju andekaid filmi- ja televaldkonna professionaale,» lisas Sepp.