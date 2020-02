Oscari-film Kanal 2s: Tarantino natsifilm «Vääritud tõprad» mäletab ajalugu omamoodi

Natsid on okupeerinud Prantsusmaa. USA leitnant Aldo Raine (Brad Pitt) moodustab juudi võitlejatest salajase eriüksuse. Rühm, mida sakslased tunnevad nimetuse all «Tõprad», ühendab jõud salaagent Bridgetiga (Diane Kruger), et külvata hävingut ja hirmu Kolmanda riigi kõrilõikajate seas. Saatus viib asjaosalised kokku kinos, kus noor juuditar haub oma isiklikku kättemaksuplaani «juudikütina» tuntud kolonel Landa vastu (Christoph Waltz, kes võitis Landa rolli eest parima kõrvalosa Oscari). Film ei sobi alaealistele.