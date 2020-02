Romantika Kanal 2s: Komöödias «Ema uus peika» saab Meg Ryanist ja Antonio Banderasest paar

Romantiline komöödia FBI agendist, kes peab luurama oma ema järgi. Henry pole oma ema (Meg Ryan) näinud juba kolm aastat. Tema üllatus on suur, kui taaskohtumisel avastab ta, et ülekaalulisest mammist on saanud särtsakas ja nooruslik mimm. Ometi ei jäta töö teda ka kodulinnas maha. Ootamatult peab ta hakkama nuhkima oma enese ema ja tolle armukese (Antonio Banderas) järgi, keda kahtlustatakse muuseumiröövides. Jälgida oma ema ja veel nii, et ta aru ei saaks – kas saab olla veel piinavamat ülesannet!?