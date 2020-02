Kõheda põneviku tele-esilinastus! Äsja oma abikaasast lahutanud Claire (Jennifer Lopez) armub enda uude, temast tükk maad nooremasse naabrisse, kellega tal tekib armuafäär. Ent olukord võtab ootamatu ja ka ohtliku pöörde, kui Claire saab aru, et ta on saanud oma naabripoisi kinnisideeks ning viimane pole teps mitte see, kellena ta näis olevat. Film ei sobi alaealistele.