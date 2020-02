SUUR TULEMUS ⟩ «Talve» startis Eesti kinodes «Tõe ja õiguse» ning «Klassikokkutulekute» hooga

Produtsent Kristian Taska sõnul on filmide edetabel ikka komöödiate ja ajalooliste filmide päralt olnud: ««Talves» on hea, sest ta on korraga mõlemat: nii komöödia kui ka ajalugu. Kuid veelgi tähtsam on see, et tegu on ju romantilise komöödiaga. Head sõbranädalat!»

«Talve» film kogub üha rohkem populaarsust ka Eestist väljaspool. Ülimalt menukalt läheb filmil meie põhjanaabrite juures Soomes, kus juba ette on müüdud välja märkimisväärne hulk linastusi. Filmi vastu on lisaks huvi tundnud väliseestlased Ameerikas ja mujal maailmas. Märkimisväärne on asjaolu, et «Talve» jõudis Eesti kinodes ekraanile täpselt 50 aastat pärast «Kevade» esilinastumist, andes Paunvere-saagale väärika ja helge lõpu.

«Talve» on viimane osa Oskar Lutsu teoste põhjal valminud filmide reas. Filmi tegevus toimub keerulisel ja põneval 1942. aastal, kui Eestis on asendunud Nõukogude okupatsioon Saksa okupatsiooniga. Maad on räsinud küüditamislaine ja ilmasõja lahingud, ent vaatamata ebakindlusele jääb inimloomus ikka endiseks – armastatakse, pidutsetakse, tülitsetakse ja lepitakse. «Talve» tegevustikku raamib Arno Tali poja Arnoldi naasmine kodumaile, mis puhub Paunvere noorte Tootside-Kiirte ja Teelede vahel lõkkele kirgliku armukolmnurga.

Režissöör ei ole küll Arvo Kruusement, vaid Ergo Kuld, ja stsenarist Martin Algus. «Üritame tabada ehedat lutsulikkust ja minna samasse ritta filmidega, mis varem on ilmunud,» rääkis Algus Tartu Postimehele. «Žanriliselt on meie film draama-komöödia, sest Lutsuga seonduvalt oodatakse ikka huumorit, nii et sellest me ei pääse ja mõnuga kasutame seda teed.»