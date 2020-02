HÄBIPOST ⟩ Kuldvaarikate kriitikud kuulutasid välja aasta halvimad filmid ja näitlejad

Kuldvaarikate väga maitselagedal «galal» jagatakse aasta suurimatele läbikukkumistele välja 5-dollarised spreivärviga kuldseks värvitud plastikvaarikad. Aegade jooksul on nii mõnedki suured staarid oma auhinna ka vastu võtnud, sest juba auhindade lipukirigi ütleb, et oma vigu tuleb tunnistada («Own Your Bad»). Lõppude lõpuks pole eesmärk mitte staare alandada, vaid juhtida tähelepanu, et mõned filmid on ikka päris halvad ja kõik teavad seda.



Kuldvaarikatel jagatakse siiski välja ka üks positiivne auhind, milleks on nn lunastuspreemia, mis antakse filmitegijale, kes on kunagi oma töö eest vaarika saanud, aga viimasel aastal millegi silmapaistvalt heaga hakkama on saanud. Tänavused nominendid on Adam Sandler, Jennifer Lopez, Eddie Murphy, Will Smith ja Keanu Reeves.