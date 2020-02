GALERII ⟩ Simple Sessioni 20. juubelile pühendatud dokk tõi kohale täissaali

«Elu on vaid üks sõit» on mõtlemapanev ja tujutõstev elustiilifilm, mis peletab kaamost ja lubab korraks hinge tõmmata. Filmi keskmes on kolm tegelast ja nende positiivne mentaliteet, millest on kannustatud ja saab kannustust Simple Session, üks maailma suurimaid ekstreemspordisündmusi.

BMX-rattur ja kendama-aktivist Reed Stark mänguhoos. FOTO: Simple Session / Slowsan Aka Mr. Slow (@slow.san)

Reed Stark on mainekas BMX-trikirattur Ameerika Ühendriikidest. Euroopa rulatajate paremikku kuuluva Madars Apse karjäär sai alguse just Simple Sessionil. Ja ka peakorraldaja Risto Kalmre on üks nendest legendidest, tänu kellele on sellise mastaabiga rahvusvaheline suursündmus saanud alguse täpselt siinsamas, ühes Põhja-Euroopa väikeriigis – Eestis. Filmis kajastatakse ka teisi ekstreemspordimaastikul tuntud tegelasi, nagu Bam Margera, Darryl Nau, ja paljusid teisi.

Filmi näidatakse suurel ekraanil vaid üks kord Simple Sessioni 20. sünnipäeva auks Apollo Kino Solarises, kuhu on tulemas ka filmi peategelased isiklikult.

«Elu on vaid üks sõit». FOTO: Simple Session

Maria Reinup on Eesti filmirežissöör. Tema esimene lühifilm «Mai» kogus auhindu üle maailma, sh Union Internationale Du Cinema parima lühifilmi tiitli. Viimased viis aastat on Maria töötanud välismaal, viimaseks tööks Fox Searchlighti eluloofilmi «Tolkien» second unit director'i ehk teise võttegrupi režissöörina. Praegu arendab Maria oma esimest täispikka mängufilmi. «Elu on vaid üks sõit» on Maria esimene keskpikk dokumentaalfilm.

