Stsenarist Martin Algus avaldas, mis muudatus võimaldas «Talve» raamatu põhjal lutsulikuma filmi teha

Nimelt on «Talve» raamatuna hoopistükkis kellegi Arnold Karu kirjutis, kes kasutas oma 1994. aastal ilmunud, sisuliselt fan fiction ehk fännikirjanduse žanrisse kuuluva romaani alusena Lutsu märkmeid. Kirjanduskriitik Maie Kalda hinnangul (viide Vikipeedias) oli «avaldatud teose 228 lehekülje pikkusest tekstist puhast Lutsu 4, moonutatud, ehkki võimalikku Lutsu 115, Arnold Karu otsest omaloomingut 94 ning raskesti määratletavat materjali 15 lehekülge».

«Raamat pole ju üldse Lutsu kirjutatud ja seda on lugema hakates kohe tunda. Võib-olla kuskil lõpupoole on sinna sisse sulatatud tema kirjutatud teksti. See andiski hea vabaduse kasutada materjali nii, nagu film vajab. Polnud vaja originaali juures väga kätt väristada, vaid võtta stsenaristina vastu julge otsus: ma saan teha niisuguseid muudatusi, nagu tahan. Meie eesmärk oli teha film «Talve» lutsulikum kui raamat,» sõnas Algus. «Ei saa öelda, et raamatust üldse kasu ei olnud, aga need asjad tuli filmilikku võtmesse panna ja pinget olemasolevale juurde kruvida.»

«Võtsin seisukoha, et kui saan loo ise välja mõelda ja raamatust nii palju abi võtta, kui just vaja on, siis oleks filmitegemine võimalik. Minu jaoks oli selle stsenaariumi heureka-moment ja kõige olulisem osa see, kui tuli mõte vahetada vana Arno Tali, kes raamatus kodukanti surema tuli, välja tema poja Arnoldi vastu,» selgitas stsenarist.



Loe tervet intervjuud Postimehest.

«Talve» on viimane osa Oskar Lutsu teoste põhjal valminud filmide reas. Filmi tegevus toimub keerulisel ja põneval 1942. aastal, kui Eestis on asendunud Nõukogude okupatsioon Saksa okupatsiooniga. Maad on räsinud küüditamislaine ja ilmasõja lahingud, ent vaatamata ebakindlusele jääb inimloomus ikka endiseks – armastatakse, pidutsetakse, tülitsetakse ja lepitakse. «Talve» tegevustikku raamib Arno Tali poja Arnoldi naasmine kodumaile, mis puhub Paunvere noorte Tootside-Kiirte ja Teelede vahel lõkkele kirgliku armukolmnurga.

Režissöör ei ole küll Arvo Kruusement, vaid Ergo Kuld, ja stsenarist Martin Algus. «Üritame tabada ehedat lutsulikkust ja minna samasse ritta filmidega, mis varem on ilmunud,» rääkis Algus Tartu Postimehele. «Žanriliselt on meie film draama-komöödia, sest Lutsuga seonduvalt oodatakse ikka huumorit, nii et sellest me ei pääse ja mõnuga kasutame seda teed.»

Filmis mängivad taas Teele ja Kiire rolle Riina Hein ja Margus Lepa. Teistes osades mängivad Karl Robert Saaremäe, Franz Malmsten, Saara Nüganen, Märt Koik, Harry Kõrvits, Meelis Rämmeld, Kersti Tombak jt.