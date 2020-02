ARVUSTUS ⟩ «Talve» tegelased elasid Saksa okupatsiooniaegses Paunveres kui jogurti või saia reklaamis

«/.../ «Talve» tahab olla rahvafilm ja rahvafilm pole küsimusefilm. Rahvafilm on vastusefilm ja see vastus on jaa. «Talve» libises kõikidest küsimustest üle pealiskaudse kergusega. Vaatamata asjaolule, et tegevuse ajaks pidi olema Saksa okupatsiooni aegne Paunvere, ei olnud eeldatavaid sõjast ja okupatsioonist tekkivaid pingeid kuigivõrd tunda, kui mõned haakristiga lipud, paar univormis meest ja natsipropagandistist Jorh Aad­niel Kiir välja jätta. Aga see oli pigem nali ja markeering. «Talve» tegelased elasid, nagu on elatud, päike paistis ja rohi oli umbes sama roheline kui jogurti või Kirde saia reklaamis või tuhandeaastases rahuriigis,» kirjutab filmikriitik Janar Ala.

«Talve» on viimane osa Oskar Lutsu teoste põhjal valminud filmide reas. Filmi tegevus toimub keerulisel ja põneval 1942. aastal, kui Eestis on asendunud Nõukogude okupatsioon Saksa okupatsiooniga. Maad on räsinud küüditamislaine ja ilmasõja lahingud, ent vaatamata ebakindlusele jääb inimloomus ikka endiseks – armastatakse, pidutsetakse, tülitsetakse ja lepitakse. «Talve» tegevustikku raamib Arno Tali poja Arnoldi naasmine kodumaile, mis puhub Paunvere noorte Tootside-Kiirte ja Teelede vahel lõkkele kirgliku armukolmnurga.

Režissöör ei ole küll Arvo Kruusement, vaid Ergo Kuld, ja stsenarist Martin Algus. «Üritame tabada ehedat lutsulikkust ja minna samasse ritta filmidega, mis varem on ilmunud,» rääkis Algus Tartu Postimehele. «Žanriliselt on meie film draama-komöödia, sest Lutsuga seonduvalt oodatakse ikka huumorit, nii et sellest me ei pääse ja mõnuga kasutame seda teed.»

Filmis mängivad taas Teele ja Kiire rolle Riina Hein ja Margus Lepa. Teistes osades mängivad Karl Robert Saaremäe, Franz Malmsten, Saara Nüganen, Märt Koik, Harry Kõrvits, Meelis Rämmeld, Kersti Tombak jt.