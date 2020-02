TREILER ⟩ Keeglikuuli limpsav Jesus «Suurest Lebowskist» sai oma jätkufilmi

Kes ei mäleta või alles tutvub filmiajaloo pärlitega, siis «Suure Lebowski» peategelane Jeff Lebowski alias The Dude (Jeff Bridges) oli töötu ja muretu mees, kelle lilleline elu muutus hetkel, kui tema koju tungisid kaks pätti, kes arvasid ekslikult, et The Dude on hoopiski miljonär Jeff Lebowski. Olukorrast väga frustreeritud, suundub The Dude miljonär-Lebowskilt oma rikutud vaiba eest hüvitist nõudma. Lisaks sellele, et Los Angeleses elav laiskvorst oli suurepärane seanahavedaja, armastas ta kirglikult bowlingut mängida, kus tema vastaseks on hämara krimiminevikuga Kuuba päritolu nilbik Jesus Quintana.