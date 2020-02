TREILER ⟩ Vene spordidraama «Streltsov» jutustab vägistamise eest vangilaagrisse saadetud vutistaari loo

Eduard Streltsovi on nimetatud Venemaa Peléks, kelle nimel oli vähemalt ühel hetkel ajas suurim arv väravaid. Austajate hordid, tunnustus, kuulsus, raha ja suur armastus – 20-aastasel vutistaaril on kõik, millest üks noormees unistada võiks. Ta on tõeline seltskonnahing ning alati tähelepanu keskpunktis.