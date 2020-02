TREILER ⟩ Auhinnalaviini alla sattunud Polanski draama «Ohvitser ja spioon» jõuab Eesti kinodesse

Skandaalset juhtumit asub uurima salaluure ülem Georges Picquart (Jean Dujardin). Uurides pealtnägijate äärmiselt vastukäivaid tunnistusi, jõuab kolonel järeldusele, et Dreyfus on süütu ja mõisteti süüdi tähtsate poliitiliste jõudude hoolikalt väljatöötatud plaani järgi. Tõelised spioonid ja reeturid on endiselt vabaduses. Georges Picquart mõistab korruptsiooni tohutut ulatust ja asub oma elu ja auga riskides vale ja pettuse ohtlikust labürindist väljapääsu otsima, et seadusevastaselt süüdi mõistetud Dreyfusile saaks osaks õiglus.