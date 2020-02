VIDEO ⟩ Lahkunud Kirk Douglas kohtus kaamera ees kuulsaima Hollywoodi eestlasega

VESTLUS DOUGLASE JA TRIESAULTI TEGELASTE VAHEL:

– Kas te nimetate SEDA filmilavastamiseks?

– Just nii olen ma seda 32 aastat nimetanud!

– Selles stseenis on väärtusi ja mõõtmeid, mida te pole veel kaugeltki suutnud tabada!

– Sest need ei ole need väärtused ja mõõtmed, mida ma soovin tabada! Ma võiksin SELLEST stseenist teha kulminatsiooni. Ma võiksin IGAST stseenist selles filmis teha kulminatsiooni! Aga kui ma seda teeksin, oleksin halb režissöör. Mulle aga meeldib endast mõelda kui ühest parimast. Film, kus on ainult kulminatsioonid, on nagu kaelakee ilma nöörita – see pudeneb laiali. Sa pead suure hetke saabumist ehitama. Ja mõnikord tuleb seda teha aeglaselt.

– Kuulge, kui ma soovin loengut filmikunsti esteetikast, siis ma nii ütlengi!