UUED FILMID ⟩ Harrison Fordi kullapalavik, koer kosmosest, Harry Potteri vägivaldsed seiklused, õuduste ekspeika ja Polanski skandaalne auhinnafilm

Jack Londoni 1903. aasta menuromaanil seiklusfilm «Ürgne kutse» (The Call of the Wild) toob ekraanile armastatud Harrison Fordi.

Lugu räägib 19. sajandi lõpuaastate Klondike'i kullapalavikust, kus õnneotsijad suundusid surma trotsides Alaskale, et ratsa rikkaks saada. «Ratsutati» seal aga peamiselt kelgukoerte abil ning suured ja tugevad koerad läksid rikkust jahtima suundunud meeste seas hästi kaubaks. Nii röövitakse tema kodust vahva ja tugevat tõugu koer Buck ning müüakse hea raha eest maha. Koeral tuleb katsumusterohkel teekonnal õppida olema vastupidav ning juhtima ka teisi koeri. Ühel hetkel tuleb tema ellu John Thornton (Harrison Ford), kes päästab koera teda hirmsal kombel kohtlevate uute omanike käest ning nii saab alguse imeline sõprus.

Vahva fakt: 1997. aastal valmis loost telefilm, milles mängis Thorntonit tänavu meie seast lahkunud Rutger Hauer, kes mängis kultusfilmis «Blade Runner» (1982) peaosalise Harrison Fordi põhivaenlast.

Apollo Kinodes alates 28. veebruarist 2020.



Menusarja «Teenijanna lugu» peaosa eest nii Kuldgloobuse kui ka Emmy võitnud Elisabeth Moss naaseb kinoekraanile haaravas trilleris «Nähtamatu mees» (The Invisible Man).

Austraalia ja USA koostöös valminud õudus- ja ulmepõnevikus tuleb Cecilial (Moss) toime tulla kohutava ja kummalise olukorraga: tema sotsiopaadist ekskallim tapab end ära ning jätab naisele päranduseks terve varanduse. Seda aga üsnes tingimusel, et naine suudab täie mõistuse juurde jääda. See mis järgneb, paneb aga kõiki arvama, et naine on hulluks läinud: teda hakkavad saatma ohtlikud kokkusattumused, mille põhjustajaks näib olevat poltergeisti kombel nähtamatuna naise elu põrguks tegev psühhoeks.

Harry Potterina tuntuks saanud Daniel Radcliffe astub koos «Pulmaöö peitusemängu» tähe Samara Weavinguga üles eriti sõgedas märulis «Guns Akimbo: Surmamängud» (Guns Akimbo).

Visuaalefektide osakonnast lavastajatooli pürgiva Uus-Meremaa stsenaristi ja režissööri Jason Lei Howdeni märulikomöödias suundub «gladiaatorivõimed» omandanud mees oma pruuti inimröövijate käest päästma. Selleks meheks on Daniel Radcliffe, kes intervjuude ja võtteplatsil tehtud paparatsofotode kohaselt möllab vähemalt osaliselt ringi aluspükstes, hommikumantlis ja pehmetes sussides, endal mõlema käe külge tulirelv monteeritud. Sõna otseses mõttes.

Pruuti kehastab tänavu suvel kinodes jooksnud vaimukast õuduskrimkast «Pulmaöö peitusemäng» (Ready or Not) tuntud noor Austraalia näitlejanna Samara Weaving. Inglismaa, Saksamaa ja Uus-Meremaa koostöös valminud film esilinastus septembris Toronto filmifestivalil ning on siiani festivalidel vaid linastunudki.