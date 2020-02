UUED FILMID ⟩ Perekisma suusabaasis, uisuromantika, õudus paradiisis, välesiil Sonic ja polaarrebase lumepatrull

Koomikud Will Ferrell ja Julia Louis-Dreyfus naerutavad publikut omapärases peaaegu-katastroofifilmis «Allamäge» (Downhill). Valentinipäeval esilinastuva filmi keskmes on abielupaar, kes suundub koos lastega Alpidesse suusapuhkusele, kus neid tabab väikestviisi ehmatus kerge lumelaviini kujul. Kuigi keegi viga ei saa, koidab silme ees terendava ohu tõttu tõehetk abielupaari omavahelistes suhetes: selmet viskuda kogu hingest oma pere kaitsele, krabab pehmikust pereisa oma mobiiltelefoni ning annab jalgadele valu perekonnast hoopis vastassuunas. Paraku ei jää see abikaasal märkamata ning edasi ohustab peret juba hoopis ähvardavam katastroof – naise viha –, mida võib teadaolevalt ka kohe-kohe purskava vulkaaniga võrrelda. Mõistagi ajavad suusabaasis asjaolusid keerulisemaks uued ja põnevad puhkusekaaslased ning sündmuste keerisesse kistakse ka järeltulijad.



Käesoleva aasta Sundance'i festivalil esilinastunud terava komöödia «Allamäge» aluseks on lavastaja-stsenarist Ruben Östlundi film «Force Majeure», mille Rootsi esitas 2014. aastal ka Oscarile. Käesoleva versiooni stsenaristideks on Oscari-võitjad Nat Faxon ja Jim Rash («Järeltulijad»), kes ise ka filmi lavastajateks. Osades Julia Louis-Dreyfus («Seinfeld», «Asepresident»), Will Ferrell («Kasuvennad»), Zach Woods («Silicon Valley»), Zoë Chao («Succession»), Miranda Otto («Sõrmuste isand») ja Kristofer Hivju («Troonide mäng», «Force Majeure»).