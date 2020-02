25 AASTAT HILJEM ⟩ Loe, mis hakkab toimuma Ita Everi sünnipäevakingiks valmivas «Salmonite» filmis

25 aastat tagasi jooksnud seriaalist «Salmonid» tuntud Eesti nn esiperekond kummardas alati üksnes rahajumalat, kes nende vastu alati liigagi helde oli. Salmonitel oli raha, võimu, laia joont ja stiili. 25 aastat hiljem on perekond Salmonid Eestit valitsenud viimased veerand sajandit, nii kaudselt kui otseselt. Rikkusest on saanud jõukus ja saavutustest võim. Dünastia on isegi põlvkonna võrra laienenud, ent Salmonid on sisimas jäänud selleks, kes nad olid ning iha veelgi enama järele pole kustunud. Perepea Ella Salmon (Ita Ever) on olnud isegi president, kuid sellestki jääb neile väheks. Salmonid on otsustanud end suurte tähtedega ajalukku kirjutada, tuues Venemaa valduses oleva presidendi ametiraha tagasi Eestisse. Õilis, kuid omakasupüüdlik plaan satub aga ootamatult ohtu ning Salmonitel tuleb leida lahendus, kuidas pöörasest olukorrast võitjana väljuda.