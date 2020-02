PAASTUAEG ⟩ Ka sina, Brad? Vaata, millised Hollywoodi staarid hüppasid veganvagunile

Jared Leto

Oscari-võitjast näitleja nign tema bändikaaslased rokikollektiivist 30 Seconds To Mars on kõik veganid. «Olid ajad, kui rokkarid ohverdasid kontsertidel kitsesid...Meie teeme seda tofuga!» meenutas Leto ühes intervjuus.



Casey Affleck

Joaquin Phoenixi õe Summeri abikaasa ning Ben Afflecki vend Casey Affleck hakkas loomaõiguslaseks ja taimetoitlaseks pärast seda kui võttis endale koera, keda eelmised omanikud olid väärkohelnud.



Tobey Maguire

Ämblikmees ei puutu putukatki juba 10 aastat.



Olivia Wilde

Näitlejannal on olnud lausa oma veebileht, milles promos veganlust.



Emily Deschanel

«Kontide» seriaalist tuntud näitlejanna tegelikkuses kontidega eriti tegemist ei tee ning suutis ka kaasstaar David Boreanazi veganiks pöörata.



Woody Harrelson

«Näljamängude» ja «Zombielandi» staar pole mitte üksnes vegan vaid kraad kangemgi kärbes: näitleja harrastab ja ülistab toortoidudieeti ehk siis jätab supi keetmata ja naudib toitaineid ja vitamiine nii, nagu jumal need lõi.



Alicia Silverstone

Alicia Silverstone läks veganiks edevuse ajel ning on rõõmustanud, et sai lahti lisakilodest, tugevamad küüned, ilusama naha ning usub, et on ilusam kui 10 aastat tagasi.



Anne Hathaway

Anne Hathaway kujundas oma Tim Burtoni «Alice Imedemaal» Valge Nõia tegelaskuju oma veganvaate järgi. «Ütlesin endale, et ta on punkrokkarist patsifist ja kuulasin palju Blondie't, vaatasin Greta Garbo filme ja vaatasin Dan Flavini kunsti,» on ta öelnud.



Pamela Anderson

Pamela Anderson on vahest kõige kuulsam meelelahutusmaailma loomaaktivist, kes PETA ridades juba ammustest aegadest. Veganiks hakkas ta juba 11-aastaselt, kuna ei sallinud oma isa jahivaimustust.



Alec Baldwin

Saanud diabeediohu diagnoosi, hakkas näitleja veganiks.



Russell Brand

Koomikust eksnarkomaan püüab elus leida kõrgemaid eesmärke ning otsustas lisaks heroiinile loobuda ka loomsetest toiduainetest.



Demi Moore

Olles olnud suure surve all, et kogu aeg hea välja näha, on ka Demi Moore mitet üksnes hakanud veganiks, vaid tarvitab peamiselt toortoitu.



Michelle Pfeiffer

Kuigi alguses skeptiline, otsustas Pfeiffer anda veganlusele kahekuulise katseaja. Hakkas külge!



Bill Clinton

Tõsi, ekspresident Clinton pole küll tehniliselt nii näitleja kui eelkäija Ronald Reagan, kuid ärme unusta tema Oscari-väärset ühelauselist etteastet: «Mul polnud selle naisega seksuaalsuhet!» Omal ajal Valge Maja praktikantidele ligi ajanud USA riigipea pole tänaseks päevaks enam päris nii täkk kui vanasti ning võttis taimepõhise dieedi omaks tervislikel põhjustel – ning võttis muljetavaldavalt palju kehakaalus alla!





Teadupärast on Hollywoodi «paha poiss» juba aastaid vegan ning rõõmustas tänavuse auhinnahooaja – mis mehele väga edukas oli – menüü üle. Seda aga pragmaatilistel põhjustel. «Steiki igaüks ei söö, aga taimetoitu söövad kõik. Vahepeal on neil pidudel kala pakutud, millest ma aru ei saa, sest pärast ju kõik siis käivad ringi, hingeõhk kala järgi haisemas,» leiab Pitt.