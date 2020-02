12 FAKTI ⟩ Harley Quinni tõelise fänni spikker ehk põnevad tõigad, mis teevad Margot Robbie «Röövlinnud» veelgi põnevamaks

Ewan McGregor kannab Roman Sionise rollis mitmeid kostüüme ja lisandeid, millele on tikitud või trükitud tegelaskuju initsiaalid, embleem või Musta Maski logo. Neid on näha näiteks pintsaku revääril, nahkkinnastel ja sõrmusel. Tal on isegi tema enda pildiga pidžaama.

Kas oled kuulnud lugu võmmist, laululinnust, hullust ja maffiaprintsessist? "Röövlinnud (ja Harley Quinni erakordne vabanemine)" on lugu, mida jutustab Harley ise ainult temale omasel moel. Kui Gothami kuratlikem nartsissistlik pahalane Roman Sionis ja ta fanaatiline parem käsi Zsasz võtavad sihikule Cassi-nimelise noore neiu, asub kogu linn tüdrukut otsima. Harley, Küti, Musta Kanaarilinnu ja Renee Montoya teed ristuvad ning ebatõenäoline nelik peab üheskoos Romanist jagu saama. Warner Bros. Picturesi filmis "Röövlinnud (ja Harley Quinni erakordne vabanemine") saab Margot Robbiet ("Mina, Tonya") taas näha Harley Quinni rollis. Kaasa teevad veel Mary Elizabeth Winstead ("Cloverfieldi tee 10", telesari "Fargo") Kütina, Jurnee Smollett-Bell (HBO sari "Puhas veri") Musta Kanaarilinnuna, Rosie Perez ("Kartmatu võitleja", "Lauluässad 2") Renee Montoyana, Chris Messina ("Argo", telesari "Sharp Objects") Victor Zsaszina ja Ewan McGregor ("peatselt linastuv "Doktor Uni", "Trainspottingu" filmid) kehastab Roman Sionist. Cassandra "Cass" Caini rollis teeb filmidebüüdi uustulnuk Ella Jay Basco. DC universumi tegelaskujudel põhineva filmi lavastas Cathy Yan ("Dead Pig") ja stsenaariumi kirjutas Christina Hodson ("Bumblebee"). Produtsendid olid Robbie, Bryan Unkeless ja Sue Kroll. Tegevprodutsendid olid Walter Hamada, Galen Vaisman, Geoff Johns, David Ayer ja Hans Ritter. Loomingulisesse meeskonda kuulusid operaator Matthew Libatique ("Täht on sündinud", "Venom"), kunstnik K.K. Barrett ("Temake"), monteerija Jay Cassidy ("Ameerika afäär", "Õnneteraapia"), monteerija Evan Schiff ("John Wicki" 2. ja 3. osa) ja kostüümikunstnik Erin Benach ("Täht on sündinud"). Muusika autor on Daniel Pemberton ("Ämblikmees: uus universum"). "Röövlinnud (ja Harley Quinni erakordne vabanemine)" on Warner Bros. Picturesi, LuckyChap/Clubhouse Productioni ja Kroll & Co. Entertainment Productioni koostöö. Film linastub kinodes 6. veebruarist 2020 ja seda levitab Warner Bros. Pictures.