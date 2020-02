VIDEOPÄEVIK ⟩ 24 tundi staariga ehk Laagna tee märulitäht Robert Pattinson lubas endale Pariisis kaamera sappa

Christopher Nolani kirjutatud ja lavastatud «Tenet» on rahvusvahelisest luurest jutustav eepiline märulifilm. «Tenet» filmiti üles seitsmes riigis asuvates võttepaikades, loo ekraanidele toomiseks on kasutatud IMAXi ja 70 mm filmi kooslust. Osa filmist võeti üles Eestis 2019. aasta suvel ning filmis näeme stseene, mis on filmitud Linnahallis, Laagna teel ja veel paaris paigas Tallinnas.

«Teneti» produtsendid on Emma Thomas ja Christopher Nolan. Tegevprodutsent on Thomas Hayslip. Nolani loomingulisesse meeskonda kuuluvad operaator Hoyte van Hoytema, kunstnik Nathan Crowley, monteerija Jennifer Lame, kostüümikunstnik Jeffrey Kurland, visuaalefektide looja Andrew Jackson ja eriefektide looja Scott Fisher. Muusika autor on Ludwig Göransson. Christopher Nolani lavastatud «Tenet» on Warner Bros. Picturesi ja Syncopy Productioni film. Filmi levitab üleilmselt Warner Bros. Pictures.