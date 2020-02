EKSPERT KIRJUTAB ⟩ Edith Sepp: Kõik Eesti filmid ei pea ega tohigi olla loodud kassatulu eesmärgil

«Kõik Eesti filmid ei pea ega tohigi olla loodud kassatulu eesmärgil ning see ei saa olla eesmärk omaette,» kirjutab ERRis ilmunud ekspertartiklis Eesti Filmi Instituudi juhataja Edith Sepp. «Kui Eesti filmil oleks täna rohkem raha, saaks luua kaasaegse ning turu- ja ühiskonna vajadustele vastava filmitoetusmehhanismi,» leiab Sepp, pakkudes välja oma visandi. «Kuigi Eesti on oma filmivaldkonnas olnud alati regiooni vedur, siis täna on meil rahastuse osas palju arenguruumi,» tõdeb ta, võrreldes Eesti filmide rahastuse mahtu Läti ja Leeduga võrreldes.