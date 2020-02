VIDEO ⟩ Näitleja Joaquin Phoenix heidab filmimaailmale ette «süstemaatilist rassismi»

Parima näitleja auhinna võitnud Phoenix sõnas oma kõnes, et võit on tekitab temast vastuolulisi tundeid, sest väga paljudel tema kaasnäitlejatel, kes samuti võitu väärivad, puudub säärane privileeg.

«Ma ei usu, et keegi soovib erikohtlemist,» jätkas Phoenix. «Inimesed soovivad lihtsalt, et neid tunnustatakse, hinnatakse ja austatakse nende tehtud töö eest.»

«Mul on häbi tunnistada, et olen samuti osa probleemist, kuna võtteplatsidel, kus ma olen töötanud, pole ma piisavalt teinud, et tagada kaasatust.»

«Me peame tegema tõsiselt tööd, et süstemaatilist rassismi täielikult mõista. Need inimesed, kes selle süsteemi on loonud ja sellest kasu saavad, on kohustatud selle ka lammutama. Seega on see meie peal,» lisas ta.