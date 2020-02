KUUM KÕLAKAS ⟩ Kas Billie Eilish laulab pühapäevasel Oscarite galal uut Bondi-laulu?

Suur filmiõhtu toob kokku kinomaailma tähtsaimad tegijad, nimekad lavastajad, produtsendid ja staarid. Nominentide hulgas on meisterlavastajad Martin Scorsese ja Quentin Tarantino , parima meespeaosa auhinnale kandideerivad Antonio Banderas, Leonardo DiCaprio, Joaquin Phoenix , nagu ka parima naispeaosa eest võistlevad Scarlett Johansson, Charlize Theron, Renée Zellweger ja paljud teised filmimaailma kuulsad ning vägevad. Lisaks tänavustele auhinnasaajatele on laval ka eelmise aasta Oscari-võitjad Mahershala Ali, Olivia Colman, Regina King ning Rami Malek .

Muusikaliste numbritega esinevad teiste hulgas nii vanameister Elton John , kes kandideerib oma eluloofilmi «Rocketman» looga «I'm Gonna Love Me Again» parima filmilaulu Oscarile, kui ka äsja Grammydel puhta töö teinud, kõigest 18-aastane popfenomen Billie Eilish. Noorele supertalendile ja tema vennale ning muusikalisele partnerile Finneas ele on muuseas usaldatud järgmise, aprillis kinodesse jõudva Bondi-filmi tunnusloo «No Time To Die» kirjutamine. Kõlakate kohaselt kuulebki uue loo esmaettekannet just Oscari-ööl!

Kinnitatud on ka Idina Menzeli ja Aurora parima filmilaulu Oscari-nominendi, «Lumekuninganna 2: Anna ja Elsa uued seiklused» tunnusloo «Into The Unknown» elav ettekanne.

SUUR OSCARI-NÄDAL FILMZONE'IS

Suurele Oscarite galaööle eelneval nädalal jõuavad Filmzone'i ja Filmzone+ eetrisse Oscari-filmid ja kuldmehikestele nomineeritud (ja ka mõned Kuldgloobustel tähelepanu saanud) linateosed läbi aastate.



