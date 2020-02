KINODEDETABEL ⟩ Spioontuvi nokkis Eesti kinopubliku taskust kopsaka piletitulu

Koguperefilmis «Maskeeritud spioonid» ( Spies in Disguise ), mille peaosalistele annavad originaalis hääled Will Smith ja Tom Holland, saab superspioon võime tuviks muutuda.

Superspioon Lance Sterling (Märt Avandi) ja noor teadlane Walter Beckett (Märten Männiste) on täielikud vastandid. Lance on lihvitud, elegantne ja ohtlik, aga Walter... ei ole. Aga selle, mis Walteril jääb puudu suhtlusoskuses ja kõiges muus, teeb ta tasa nutikate leiutistega, mida Lance oma missioonidel kasutab. Pärast seda, kui sündmused võtavad vägagi ootamatu pöörde, peavad Lance ja Walter lootma teineteise peale täiesti uuel moel. Kui see kummaline paar ei suuda õppida koostööd tegema, siis on ohus kogu maailm.