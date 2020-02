VIDEO ⟩ Bill Murray tänavune lõputu küünlapäev läks SuperBowli reklaamis teisiti

Et tänavused BAFTAd saavad välja jagatud juba täna õhtul , siis on paras aeg meenutada seda 1993. aasta hittfilmi, mis sai inspiratsiooni iseäranis Pennsylvanias siiani traditsioonilisest 2. veebruari kombest metsümiseja järgi saabuva kevade ilmaolusid ennustada.

Kui see traditsioon ise on paarsada aastat vana, siis viimased 27 aastat on sel pühal kombeks vaadata ka seda aegumatut kinohitti, mis igavesti Bill Murray koomikutalendi testamendiks. Sedapuhu andis filmile uue mineku Jeep, kes otsustas Murray'le uue seikluse korraldada ning andis talle seltsiliseks ka karvase kevadekuulutaja. Nimelt on SuperBowl juba aastakümneid kõige kallima reklaamiminuti hinnaga teleülekanne USAs, mil rikkamad ettevõtted lasevad eetrisse mitte vähem kallilt vändatud ja tavaliselt vägagi meeldejäävaid ja andekaid reklaamklippe.