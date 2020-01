TREILER ⟩ Uus Kidman? Malbe kaunitar Blake Lively möllab rajus põnevikus nagu vilunud märulitäht

Et USAs ootab ees SuperBowli nädalavahetus, mis enamasti tähendab tugevat langust kinoskäimises, siis muretseb Variety, et ehkki kriitikud hindavad kõrgelt Lively etteastet, võib film kinokassades halva ajastuse tõttu põruda. Siiski näib tegemist olevat väärt vaatamisega, mis paistab tõstvat Lively peagi abikaasaga samasse liigasse – kes teab, ehk on peagi oodata mõnda kassahitist ühist filmi! Kehastumisvõimelt ja temaatikalt meenutab linalugu mõnevõrra Nicole Kidmani mullust filmi «Hävitaja», milles naine tegi sedavõrd raju rolli, mida keegi poleks uneski osanud näha.