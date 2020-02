UUED FILMID ⟩ Paunvere noor põlvkond, koaalamaa sõgedad lindpriid, ökopere intiimdraamad, rajud koomiksitšikid ja Vene romantika

Ilmus esimene treiler Margot Robbie poolt juba võtete algusest peale salapäraselt üles promotod DC kaheksandale koomiksifilmile «Röövlinnud (ja Harley Quinni erakordne vabanemine)» (Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn).

Tegu on Suitsiidisalga kamba lustihimulise arlekiini Harley Quinni looga, kes igatseb pärast Gothami linna pahalasest Jokkerist lahku minnes tunda tõelist vabadust. Ta liitub tšikkidest (vabandust, Harley!) superkangelaste kambaga, et päästa üks noor neiu kurja maffiamehe käest. Humoorikas märuliseikluses lööb Black Maskina kaasa Ewan McGregor, keda näeb alates 8. novembrist õudusfilmis «Doktor uni».

Apollo Kinodes alates 7. veebruarist 2020.

Lustakas Vene komöödia «Soovide maraton» (Марафон желаний) paneb sõbrapäeva eel küsima, kas me ikka tahame seda, mida tahame. Ehk on õnn hoopis mujal?

Komöödia peategelane on noor neiu Marina, kelle suurimaks sooviks on abielluda armastatud inimesega ja luua pere. Ent saatus teeb ta plaanidesse oma korrektuurid ning sõbranna toel suundub Marina kodusest Voronežist Hantõ-Mansiiskisse, et oma kallim tagasi võita. Ent ümberistumine Peterburis ja ootamatu kohtumine kokk Sašaga on vaid alguspunktiks tema teel tõelise õnne poole.

Apollo Kinodes alates 7. veebruarist 2020.

Reedel, 7. veebruaril kell 21.00 esilinastub Apollo Kino Solarises režissöör Maria Reinupi 20. Simple Sessionile pühendatud dokumentaalfilm «Elu on vaid üks sõit».

«Elu on vaid üks sõit» on mõtlemapanev ja tujutõstev elustiilifilm, mis peletab kaamost ja lubab korraks hinge tõmmata. Filmi keskmes on kolm tegelast ja nende positiivne mentaliteet, millest on kannustatud ja saab kannustust Simple Session, üks maailma suurimaid ekstreemspordisündmusi.

Reed Stark on mainekas BMX-trikirattur Ameerika Ühendriikidest. Euroopa rulatajate paremikku kuuluva Madars Apse karjäär sai alguse just Simple Sessionil. Ja ka peakorraldaja Risto Kalmre on üks nendest legendidest, tänu kellele on sellise mastaabiga rahvusvaheline suursündmus saanud alguse täpselt siinsamas, ühes Põhja-Euroopa väikeriigis – Eestis. Filmis kajastatakse ka teisi ekstreemspordimaastikul tuntud tegelasi, nagu Bam Margera, Darryl Nau, ja paljusid teisi.

Filmi näidatakse suurel ekraanil vaid üks kord Simple Sessioni 20. sünnipäeva auks Apollo Kino Solarises, kuhu on tulemas ka filmi peategelased isiklikult. Simple Session 20 toimub 8.–9. veebruarini Saku Suurhallis.

Maria Reinup on Eesti filmirežissöör. Tema esimene lühifilm «Mai» kogus auhindu üle maailma, sh Union Internationale Du Cinema parima lühifilmi tiitli. Viimased viis aastat on Maria töötanud välismaal, viimaseks tööks Fox Searchlighti eluloofilmi «Tolkien» second unit director'i ehk teise võttegrupi režissöörina. Praegu arendab Maria oma esimest täispikka mängufilmi. «Elu on vaid üks sõit» on Maria esimene keskpikk dokumentaalfilm.