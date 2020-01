ÜLEVAADE ⟩ Mida värsket ja olulist vaadata täna algaval DocPoint dokfilmide festivalil?

«Eelkõige ongi festival inimesed ja inimsuhted ning peale filmide ka huvitavad vestlused ja ainukordsed kohtumised kinosaalides. Meil on hea meel tuua publikuni väga põnevaid autoreid mõlemale poole Soome lahte,» ütles DocPoint Tallinna kunstiline juht Kaarel Kuurmaa.

Programmi pärliks on kindlasti üks aasta enim hinnatud dokke «Pühendus Samale», mis on alates Cannes'i festivali dokumentaalfilmide peapreemiast poole aastaga järjest võitnud mitukümmend auhinda ning kandideerib nii BAFTAle ja Oscarile. Suurimatest auhinnavõitjatest on kavas veel legendaarset Iisraeli inimõiguste juristi Lea Tsemelit portreteeriv dokumentaal «Advokaat».