STAARILE KÜLLA ⟩ Robert Downey Jr. mõnuleb naisega veskist ehitatud suvilas

Olgu – maja Hamptonis pole just farmielu, ent nagu ka doktor Dolittle, siis ümbritsevad sealgi staariperet neljajalgsed sõbrad, keda just sinna ülemisele korrusele kisub.

Vanal heal Inglismaal elab üks omapärane mees, kes mõistab loomade ja lindude keelt ning oskab neid ka ravida – see on doktor Dolittle. Kaotanud oma kalli abikaasa seitse aastat tagasi toimunud laevahukus, on ekstsentriline loomaarst dr Dolittle erakuna sulgunud oma suurde härrastemajja, ainsateks kaaslasteks loomaaia jagu neljajalgseid ja sulelisi sõpru. Doktori hiiglaslik aed on täis imelisi linde ja loomi igalt kontinendilt, kuid varem nii külalislahke mehe kodu on nüüd inimkülalistele rangelt suletud.