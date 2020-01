UUED FILMID ⟩ Jaanuari lõpp tuleb kinodes üsna sünge, õudne ja masendav

Veerand miljardit rubla maksnud vene ulmepõnevik «Kooma» (Кома) viib meid otsejoones inimese alateadvusesse, kust leiame selle, mis jääb tihtilugu märkamatuks.

Viktori (Rinal Muhametov) elus on kõik olemas – edukas karjäär arhitektina, sõbrad, tulevikuplaanid, unistused. Kummalistel asjaoludel toimuv ränk autoavarii tõmbab sellele kõigele aga kriipsu peale. Noormehe vigastused on nii tõsised, et ta langeb koomasse.

Viktor ärkab eriskummalises maailmas, mis meenutab veidi reaalsust, kuid kus ei kehti loodusseadused. See on nagu pea peale pööratud maailm, kus on raske mõista, kus on taevas ja kus maa. Siin puudub gravitatsioon, suurte hoonete varemed hõljuvad õhus, puud sirguvad pilvedest ja läbi majaseinte laksuvad merelained. Selgub, et kõik koomasse langenud satuvad sellesse paralleelmaailma ning loodud on see nende inimeste endi mälestustest.

Viktori jaoks on see maailm alguses võõras ja hirmutav, sest võidelda tuleb võigaste olevustega. Kuid ta armub ja püüab omandada selle eriskummalise maailma reegleid. Selgub, et kõik siinsed asukad on siin seetõttu, et ei sobitunud tavapärasesse maailma. Kas Viktor suudab kunagi koomast väljuda või saada lõplikult teada, mis kooma on?

Apollo Kinodes 31. jaanuarist 2020.

Koguperefilmis «Maskeeritud spioonid» (Spies in Disguise), mille peaosalistele annavad originaalis hääled Will Smith ja Tom Holland, saab superspioon võime tuviks muutuda.

Superspioon Lance Sterling (Märt Avandi) ja noor teadlane Walter Beckett (Märten Männiste) on täielikud vastandid. Lance on lihvitud, elegantne ja ohtlik, aga Walter... ei ole. Aga selle, mis Walteril jääb puudu suhtlusoskuses ja kõiges muus, teeb ta tasa nutikate leiutistega, mida Lance oma missioonidel kasutab. Pärast seda, kui sündmused võtavad vägagi ootamatu pöörde, peavad Lance ja Walter lootma teineteise peale täiesti uuel moel. Kui see kummaline paar ei suuda õppida koostööd tegema, siis on ohus kogu maailm.

Hoogsa animaseikluse «Maskeeritud spioonid» aluseks on Lucas Martelli lühianimatsioon «Pigeon: Impossible». Lavastajateks animatsiooniveteranid Nick Bruno ja Troy Quane («Rio», «Horton», «Jääaeg»). Film valmis «Jääaja» saaga sünnikodus Blue Sky Studios.

Apollo Kinodes alates 31. jaanuarist 2020.



Jaanuari lõpp toob Eesti kinoekraanidele prantslaste tänavuse parima rahvusvahelise filmi Oscari-nominendi «Hüljatud» (Les misérables). Kuigi linalool pole Victor Hugo romaaniga midagi pistmist, jutustab seegi vaesusest, viletsusest ja võimu kuritarvitamisest Pariisi eeslinnas Montfermeil's, ent seda tänapäeva massiimmigratsiooni karmis valguses.