Meie planeet on muutunud elamiskõlbmatuks ja seda ähvardavad müstilised vaenlased. Jack Harper (Tom Cruise) on saadetud Maale, et sealt kätte saada veel viimased hinnalised ressursid. Kõik muutub aga hetkega, kui Jackil õnnestub allakukkunud kosmoselaevalt päästa imekaunis naine. Salapärane uustulnukas paneb mehe kahtlema kõiges, mida ta seni teadis. Teistes osades Morgan Freeman, Olga Kurylenko ja Nikolaj Coster-Waldau («Troonide mäng»).