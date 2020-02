Lastefilm Kanal 2s: Fantaasiarohke «Muun, kuu valvur» viib seiklema koos maagilise fauniga

Animafilmi tele-esilinastus! Fantaasiarikas ja lustlik animafilm noorest arglikust faunist nimega Muun. Planeedil, kus Muun elab, on Päikesel ja Kuul oma valvurid, kelle ülesandeks on hoida korrapärast öö ja päeva vaheldumise rütmi. Äsja ametisse nimetatud noorukesed Muun ja Sonn on aga mõlemad nii kogenematud ning hooletud, et juba esimesel tööpäeval lähevad Kuu ja Päike kaotsi. Et tasakaal taastada, peavad vaprad soss-sepad oma suure äparduse heaks tegema. Nii asuvadki loo peakangelased koos nutika sõbra Sädega seiklusterohkele teekonnale, et Päike õela vulkaanititaani valdustest tagasi tuua ning Kuu uueks luua.