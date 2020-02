Tele-esilinastus! Pärast tütre surma kaks aastat isolatsioonis elanud psühholoog John Clancy (sir Anthony Hopkins) teeb koostööd FBI eriagendiga (Jeffery Dean Morgan), et üles leida sarimõrvar Charles Ambrose (Colin Farrell). Kuid peamiseks probleemiks osutub asjaolu, et Ambrose on samuti psühholoog ja alati kolleegist sammukese eespool. Film ei sobi alaealistele.