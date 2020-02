Filmitäht Vincent Chase (Adrian Grenier) ja ta semud Eric (Kevin Connolly), Turtle (Jerry Ferrara) ning Johnny (Kevin Dillon) teevad taas koostööd Ari Goldiga (Jeremy Piven), endise superagendiga, kellest on nüüd saanud stuudioboss. Mõned eesmärgid on aja jooksul muutunud, aga sõprus on endiselt tugev, kui mehed püüavad Hollywoodi tujukas ja halastamatus maailmas hakkama saada. Film on vändatud samanimelise populaarse komöödiasarja järjeloona. Film ei sobi alaealistele.