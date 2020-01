INTERVJUU ⟩ Oscari-soosiku «Parasiit» režissöör Bong Joon Ho paljastas õrna isikliku probleemi

Intervjuust selgub, et mees, kelle edu on pannud Hollywoodi uutmoodi mõtlema, ei tunne end rambivalguses üldse hästi. «Mulle tundub, et inimesed mu ümber ei märka seda, aga mul on kogu aeg väga ärev olla,» tunnistab Lõuna-Korea lavastaja. «Tunnen ennast kogu aeg nagu söötja pesapallis,» kirjeldab ta oma enesetunnet. Kuigi tema inglise keel on väga hea, teeb ärevus mehe jaoks intervjuud ja avalikud ülesastumised emotsionaalselt väga kurnavaks, ent sellegipoolest võtab ta saabunud tähelennu valguses intervjuusoovid siiski vastu – ehkki näiteks kodumaal keeldub ta igal võimalusel televisioonis üles astumast, eelistades raadiokanaleid.

«Olen 24 tundi ööpäevas väga ärevas seisundis. Psühhiaater ütles mulle, et mul on nii sügav ärevushäire ja kompulsiivsed kalduvused, et minu jaoks on sotsiaalne elu peaaegu et välistatud, kuid tänu filmitegemisele olen suutnud ellu jääda,» tunnistab režissöör.

jaanuar 2020

Ärevusele annab hoogu ka kurnatus – Bong ei ole enda sõnul puhanud juba aastast 2000, mil tuli välja tema debüütfilm «Barking Dogs Never Bite». Sellest ajast saati on tema käe all valminud kuus täispikka mängufilmi, millest enne «Parasiiti» (mis võitis ka Kuldse Palmioksa), saavutas peavoolus tuntuse «Okja», mille peaosas Tilda Swinton. Juba «Parasiidi» promotuur on kestnud kuid ja kuid, ent õnneks reisib mehega kaasa tema abikaasa, kes on režissööri kõrval juba 24 aastat.

Bong Joon Ho «Parasiit» kandideerib kokku 6 Oscarile, sh parima rahvusvahelise filmi kategoorias, kust «Tõde ja õigus» välja jäi.