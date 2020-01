MIS JUHTUS? ⟩ Eesti juurtega Mena Suvari mängib väga viletsas õudukas

Mitte just kõige kvaliteetsema horrortüki mulje jätva karvakangutaja keskmes on grupp noori otsustab teha kaks viga: tõmmata alla äpp, mis lubab ühendada elavad surnutega («Mis siin ikka juhtuda saab!») ning minna siis kondama mahajäetud lossi, mille hirmuäratav minevik on nende kõigiga isiklikult seotud. Mena Suvari, kes on kogu filmitiimi ainus nimekam isik, näib olevat õuduka võtmetegelane – lossis tegutsenud kooli õpetaja, kellest paistab saavat zombiarmee juht või midagi veel hullemat.