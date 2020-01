TREILER ⟩ Poptäht Taylor Swifti poliitiline dokfilm lööb meedias laineid

«Kogu mu karjääri jooksul on mind õpetatud, et hea tüdruk ei suru oma arvamust kellelegi peale,» avaldab Swift dokis ning lisab, et alati, kui ta poliitilistes küsimustes neutraalseks jäi, näis maailm teda selle eest kiitvat. Nii läkski üksjagu aega, et jõuda selgusele, missugune suund juba küpsema artistina võtta ning mille eest seista. Kriitikutelt on dokk saanud head tagasisidet – tegu olevat väga aktuaalse, naljaka ja mõtlemapaneva looga. On ju Swift planeedi üks suurimaid staare, kelle n-ö sotsiaalne kapital on hiiglaslik ning kelle arvamus mõjutab miljoneid tema austajaid. Muu hulgas avaldab lauljatar filmis, et tal on ka isiklikus elus olnud raskeid läbielamisi ning räägib oma toitumishäirest.