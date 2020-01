TREILER ⟩ Daniel Radcliffe'ile kruvitakse rajus märulis sõna otseses mõttes relvad pihku

Visuaalefektide osakonnast lavastajatooli pürgiva Uus-Meremaa stsenaristi ja režissööri Jason Lei Howdeni märulikomöödias suundub «gladiaatorivõimed» omandanud mees oma pruuti inimröövijate käest päästma. Selleks meheks on Daniel Radcliffe, kes intervjuude ja võtteplatsil tehtud paparatsofotode kohaselt möllab vähemalt osaliselt ringi aluspükstes, hommikumantlis ja pehmetes sussides, endal mõlema käe külge tulirelv monteeritud. Sõna otseses mõttes.

Pruuti kehastab tänavu suvel kinodes jooksnud vaimukast õuduskrimkast «Pulmaöö peitusemäng» (Ready or Not) tuntud noor Austraalia näitlejanna Samara Weaving. Inglismaa, Saksamaa ja Uus-Meremaa koostöös valminud film esilinastus septembris Toronto filmifestivalil ning on siiani festivalidel vaid linastunudki.