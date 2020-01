HUVITAV FILM ⟩ Kahtlasest uusarendusest saab koduotsinguil noorpaari jaoks ulmeline košmaar

Noorpaar Tom and Gemma unistavad ühise kodu loomisest ning neile jääb silma Yonderi-nimeline pealtnäha idülliline uusarendus. Kohale jõudes võtab neid Lynchi filmide fännide rõõmuks vastu õõvastava olekuga maakler ning noored otsustavad põgusa tutvumise järel, et targem oleks lahkuda. Paraku ei osutu ärasõit aga kuigi lihtsaks ning oma õuduseks avastavad nad ühtäkki, et on sattunud lõksu lõputute ühesuguste majade labürinti. Ühel päeval saabub neile ukse taha ootamatu saadetis: beebi, kelle nad peavad üles kasvatama, et õudusunenäolisest reaalsusest pääseda.