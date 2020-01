TREILER ⟩ Mida kujutab endast «Tõele ja õigusele» ära teinud Oscari-nominent «Hüljatud»?

Cannes'i filmifestivalil esilinastunud ja sealse žürii eripreemia võitnud (film kandideeris ka Kuldsele Palmioksale) draama on lugu Pariisi äärelinnades vohavast kuritegevusest, mille keskmes on eriüksus, mis satub ootamatult plahvatusohtlike sündmuste keskele. Tegu on Mali päritolu 39-aastase prantsuse režissööri Ladj Ly esimese täispika mängufilmiga. Seni suuresti dokumentalistina tegutsenud lavastaja ning stsenarist tunneb maailma, mida filmis näeb, nagu oma viit sõrme, kuna on isegi üles kasvanud kui Aafrika juurtega immigrant sellest samast getost, kes koguni kaks aastat inimröövi eest vangis istunud. Lisaks on mehel mitmeid karistusi korrakaitsjatele vastu hakkamise eest. Põhjuseks ikka ja jälle politseinike omakohus ja brutaalsus immigrantide suhtes, mis ka filmi peamine teema.