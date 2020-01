TREILER ⟩ Hirmuäratav «Antebellum: Väljavalitu» rebib lahti USA verise orjandusajaloo sügavaimad haavad

Edukas kirjanik Veronica Henley (lauljatar ning näitleja Janelle Monáe) satub müstilistel asjaoludel lõksu kodusõja eelse USA istandusse, kus lokkab majandusliku surve tõttu metsik vägivald orjade suhtes, ning peab lahendama keerulise mõistatuse, enne kui on hilja.



«Antebellum: Väljavalitu» on hirmuäratav uus põnevik, mille produtsent Sean McKittrick on toonud ekraanidele viimase aja ühe põnevama režissööri Jordan Peele'i palju tunnustust ja kajastust leidnud õudusfilmid «Kao ära» (Get Out) ja «Meie» (Us) ning 6 Oscarile kandideerinud ja neist ühe võitnud (parim kohandatud käsikiri) tõsielulise loo «BlackKklansman: Must mees klannis» (BlackKklansman), mis kandideeris ka parima filmi kuldmehikesele.