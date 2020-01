Eepiline Oscaritega pärjatud seiklusfilm! Miljonär John Hammond (Richard Attenborough) on hakkama saanud võimatu ettevõtmisega – tema palgatud teadlased on avastanud viisi, kuidas kloonida miljonite aastate eest välja surnud sauruseliike. Saurused paigutati üksikule saarele, kus avatakse looduspark. Enne selle avamist kutsub John sinna grupi teadlasi, et kuulda nendepoolset hinnangut. Õnnetuseks saavad saurused oma aedikutest välja ja sellest midagi head juba ei tule.