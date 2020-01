GALERII JA VÕITJAD ⟩ Hollywoodi näitlejate gildi auhindade parimad hetked

«Parasiit» on ühtlasi esimene nn võõrkeelne film, mis siiani ihaldatud tunnustuse võitnud, vahendab CNN. Ameerika meediakanalid ei jäta märkimata, et tegu oli ka ainukese võitjaga õhtu muidu ootuspärases laureaatide nimekirjas, kus oli näha veidi rassilist mitmekesisust – teema, mis hooajast hooaega auhinnagalade kajastusega kaasas käib.

Parimate peaosaliste preemiad läksid filmikategooriates Joaquin Phoenix ile tema paljukiidetud «Jokkeri» rolli eest (Kuldgloobus ja Oscari-nominatsioon) ning Renee Zellweger ile tema Judy Garlandi portree eest eluloofilmis «Judy» , mida Eesti kinopublik siiani nautida pole veel saanud. Zellwegeri tour de force kogub tunnustust juba filmi esilinastusest peale Toronto filmifestivalil ning on lisaks ka Kuldgloobuse võitjana ka tugev Oscari-favoriit.

Parimate kõrvalosade preemiad filmides läksid Laura Dernile «Marriage Story» ja Brad Pittile «Ükskord Hollywoodis» eest. Pittist on küllaltki huvitaval kombel saanudki (Leonardo DiCaprio asemel) siiani Tarantino viimase filmi plakatipoiss (võitis ta ka ju Kuldgloobuse ja veel terve posu vähemtuntud auhindu), ent see muutub ilmselt Oscaritel, kus linalugu lausa 10 kategoorias on nomineeritud.