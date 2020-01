FILMIKÄGU ⟩ Kuidas filmida sõda ja kuidas püüda pildile metsavaikus?

«Podcastis on külaliseks operaator Kristjan-Jaak Nuudi, kellega võtame ette filmi «1917» ja uurime, kuidas sir Sam Mendes ja Roger Deakins selle ikkagi kokku panid. Saates on meil külaliseks Jaan Tootsen, kes on valmis saanud dokumentaalfilmi Fred Jüssist. Ilmselt selle aasta kõige zenim film, mida te kinos näete,» tutvustavad saadet selle tegijad Kristjan Gold ja Lauri Kaare.