UUED FILMID ⟩ Ideaalne vene mees, Kristen Stewart allveelaevas, väikesed naised, emaastronaut ja härrasmehed narkoäris

Lavastaja ja stsenaristi Greta Gerwigi («Lady Bird») käe all valminud «Väikesed naised» põhineb Louisa May Alcotti klassikalisel romaanil ja kirjutistel. Vaheldumisi saab näha autori alter ego Jo Marchi elus juba juhtunud ja tulevasi sündmuseid.

Marchi õed on neli noort naist, kes on võtnud nõuks ise oma elu üle otsustada. Gerwigi versioon sellest armastatud loost on nii ajatu kui ka tänapäevane. Jo, Megi, Amy ja Beth Marchi rollides saab näha Saoirse Ronanit, Emma Watsonit, Florence Pughi ja Eliza Scanlenit. Naabrit Lauriet kehastab Timothée Chalamet, Marmeed Laura Dern ja tädi Marchi Meryl Streep.

Olgu need vampiirid, vaimud, libahundid või koletised – ei ole kolli, millega Kristen Stewart («Videviku» filmid) üks-null teha ei suudaks. Põnevikus «Vee all» (Underwater) tuleb näitlejannal hakkama saada eksinud allveelaeva ohustava tundmatu õudusega.

Tuhandeid kilomeetreid maismaast ning kümmekonna sügavusel ookeanipõhjas, tuleb allveelaeva meeskonnal välja selgitada, kes on need kummalised olevused, kelle rahu nad oma allveelaevaga häirisid. On nad sõbrad või vaenlased? Tõenäolisemalt seda viimast, ent olgem mureta, sest Stewarti meeskonda kuuluvad veel Vincent Cassel, TJ Miller ja hulk teisi, kes Hollywoodi reeglite kohaselt peaksid toiduahelas alamal astmel asuma.



Kristen Stewarti fännidele teadmiseks, et veel enne kui näitlejanna merepõhjas elu ja surma peale võitlust peab, teeb ta oma elu seni ilmselt glamuurseima rolli juba novembrikuus seikluskomöödias «Charlie inglid».

Romantiline Vene komöödia «(Mitte)ideaalne mees» ((НЕ)идеальный мужчина) mängib ahvatleva tulevikufantaasiaga armusuhete vallas.

Svetal pole armusuhetes vedanud. Ta satub aina meeste otsa, kes teda alandavad ja petavad. Pärast viimasest poiss-sõbrast lahkuminekut asub tüdruk tööle roboteid müüvasse firmasse. Robotid on osa igapäevaelust, nad näevad välja inimesesarnased, mõistavad inimeste iseloomu, nende vajadusi, tavasid ja nõrkusi. Kui ühel robotitest programmiviga tuvastatakse ja ta tootjale tagastada kavatsetakse, ostab Sveta roboti ära, armub temasse ja paneb tehnilise vea roboti iseloomu arvele. Sveta ihkab oma elu tundliku, tähelepaneliku ja hooliva robotiga jagada, kuid sellel on ootamatud tagajärjed...

Jaanuaris jõuab kinoekraanidele emotsionaalne kosmosefilm «Proxima» (Proxima), peaosas Eva Greeni ning Matt Dilloniga.

Noor neiu Alisa on lapsepõlvest saati tahtnud uurida ääretut kosmoseavarust, unistades, et just temal õnnestub kohata maavälist elu või teha uskumatu avastus, mis muudaks igaveseks Maa elanike arvamust. Ta tegutseb pikalt oma kauaigatsetud eesmärgi nimel ja jõuab täiskasvanuks saades kosmosejaama, kus temast saab edukas astronaut. Mõne aja möödudes kohtub ta väga meeldiva noormehega, kes aga järgmisele missioonile lennates tundmatusse kaob. Üheksa kuud hiljem sünnitab neiu tütre. Üksinda last kasvatades, õpib ta tüdrukut aina enam armastama.

Seitsme ja poole aasta pärast annab juhtkond vaprale töötajale tõsise ülesande. Tal tuleb aastaks ajaks rännakule minna. Kuid enne eelseisvat lendu tuleb läbida pikk ja kurnav ettevalmistus. Treeningute alla mattudes mõtleb ta pidevalt tütrest lahusolekule ja hakkab mõistma, mis talle tegelikult kõige raskem saab olema. Pikka aega oma lapsest nii kaugel eemal viibimine ei ole sugugi vähem keeruline, kui olulise riikliku ülesande täitmine.

Briti režissöör Guy Richie («Hunnik pappi ja suitsev kaheraudne», «Sherlock Holmes», «Teemandirööv») haaras taas oma n-ö vanade relvade järele ning toob ekraanile stiilse krimimäruli «Džentelmenid» (The Gentlemen).

Filmi tegevus keerleb Briti narkokuninga ümber, kes püüab oma kuritegelikku impeeriumit Oklahoma miljardäride dünastiale maha ärida. Väga inglasliku madina näitlejate nimistu on muljetavaldav: Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Michelle Dockery, Henry Golding, Hugh Grant.