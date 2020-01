HUVITAV TEADA ⟩ Fred Jüssi dokis kuuleme kadunud maailma helisid, mida enam ei ole

«Fred ise tegi ka filmi juures käed mullaseks, tema ja Külli Tüli tehtud on filmi helikujundus. Filmis on kasutatud Fredi loodushelide salvestisi 1977.–1988. aastast. Rikkalik helikujundus nõrgub tema vanadest meekärgedest. Need on hääled kadunud maailmast,» sõnas Tootsen ning lisas, et filmi tehes lähtuti sellest, et säiliks loomulikkus.

«Väga tähtis oli Fredi enda kogemus. Näiteks metsavaikus: filmis räägib ta, kuidas salvestas öölindude hääli ja saatis need 1983. aastal BBCle. Sealt tuli vastus, et see on suurepärane, aga palun saatke meile metsavaikust nende öölinnulaulude vahel. Siis läks Fred Viidumäele ja salvestas okasmetsa vaikust. Seesama elus vaikus on filmis ka ühe metsavaate taustaks. Filmi vaadates muidugi ei tea, et pilt on aastast 2017 ja helipilt aastast 1983. Tundub loomulik, aga praegu oleks sellist heliilu pea võimatu kätte saada. Nii et täiesti teadlikult otsustasime filmis loobuda muusika kasutamisest, loodushääled ise loovad kogu selle muusika. Veehääled, lehekrabin, vihm, linnud, tuul... Selle filmi helilooja on loodus. Tundus, et see oli õige tee, sest Fredi sõber Tõnu Kõrvits käis vaatamas eellinastust ja pärast kommenteeris: «Väga ilus muusika oli!» Seda ütles helilooja,» jutustas Tootsen.